Россияне отказываются от новогодних путешествий 

Все больше жителей россии собираются остаться дома в новогодние праздники, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

Российские туристы планируют отказаться от путешествий и остаться дома во время праздничных каникул. Количество «домоседов», по сообщению экспертов, растет. В этом году праздники собираются провести дома более 70% опрошенных россиян, тогда как в прошлом году подобное желание высказывали лишь 50%.

Также специалисты отметили, что уже приобрели билеты для путешествий на Новый год лишь 12% туристов, 4% опрошенных заявили о том, что планируют принять решение и купить билеты в последний момент.