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Россияне отказываются от новогодних путешествий 

Александра Нечаева 4 часа назад
Россияне отказываются от новогодних путешествий
Фото: Depositphotos
Все больше жителей россии собираются остаться дома в новогодние праздники, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.
Российские туристы планируют отказаться от путешествий и остаться дома во время праздничных каникул. Количество «домоседов», по сообщению экспертов, растет. В этом году праздники собираются провести дома более 70% опрошенных россиян, тогда как в прошлом году подобное желание высказывали лишь 50%.
Также специалисты отметили, что уже приобрели билеты для путешествий на Новый год лишь 12% туристов, 4% опрошенных заявили о том, что планируют принять решение и купить билеты в последний момент.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что российские туалеты ужаснули туристов.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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