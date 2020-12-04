Российские туалеты ужаснули туристов

Российских туристов ужаснули туалеты на вокзале Костромы. На отзывы путешественников обратил внимание портал Kostroma.Today

Один из туристов зашел в привокзальную уборную и был шокирован состоянием кабинок. По его словам, остальные путешественники выбегали "чуть ли не с криками". Некоторые из них даже пытались потребовать деньги назад.

К своему обращению турист добавил фотографии костромских туалетов, на которых видно разобранные унитазы без стульчаков, грязные полы и незакрывающиеся двери — одна из них была подперта стулом.

Кostroma.today

По данным портала, железнодорожный вокзал в Костроме собираются в ближайшее время реконструировать, в том числе и отремонтируют туалеты.