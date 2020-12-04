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Российские туалеты на вокзале ужаснули туристов 

Мария Грибова 4 часа назад
Российские туалеты ужаснули туристов
Фото: depositphotos.com
Российских туристов ужаснули туалеты на вокзале Костромы. На отзывы путешественников обратил внимание портал Kostroma.Today.
Один из туристов зашел в привокзальную уборную и был шокирован состоянием кабинок. По его словам, остальные путешественники выбегали "чуть ли не с криками". Некоторые из них даже пытались потребовать деньги назад.
К своему обращению турист добавил фотографии костромских туалетов, на которых видно разобранные унитазы без стульчаков, грязные полы и незакрывающиеся двери — одна из них была подперта стулом.
Кostroma.today
По данным портала, железнодорожный вокзал в Костроме собираются в ближайшее время реконструировать, в том числе и отремонтируют туалеты.
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