Что сейчас происходит в Крыму на самом деле 

Осень 2020 года на Крымском полуострове выдалась особенно активной — туристы со всей страны продолжали пребывать. Так, теплый сентябрь дал возможность туристам во всю купаться в море, а в октябре были особенно популярны горы и живописные мысы.

Потоки туристов уменьшились только к ноябрю. Однако аэропорт Симферополя все равно стал одним из самых популярных направлений в ноябре. Город вошел в ТОП-7 самых востребованных направлений по России.

Аналитики подсчитали, что туристический интерес к республике увеличился в 2,5 раза за год. "Рамблер" разбирался, что сейчас творится на набережных и других живописных местах Крыма.