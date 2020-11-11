Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Что сейчас происходит в Крыму на самом деле 

Диана Товсепова 3 часа назад
Осень 2020 года на Крымском полуострове выдалась особенно активной — туристы со всей страны продолжали пребывать. Так, теплый сентябрь дал возможность туристам во всю купаться в море, а в октябре были особенно популярны горы и живописные мысы.
Потоки туристов уменьшились только к ноябрю. Однако аэропорт Симферополя все равно стал одним из самых популярных направлений в ноябре. Город вошел в ТОП-7 самых востребованных направлений по России.
Аналитики подсчитали, что туристический интерес к республике увеличился в 2,5 раза за год. "Рамблер" разбирался, что сейчас творится на набережных и других живописных местах Крыма.
Видео дня. 10 самых странных мест в Чернобыле
Новости путешествий , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Как японцы живут на действующем вулкане
08:40
Как японцы живут на действующем вулкане
Новости путешествий
10 самых странных мест в Чернобыле
10:10
10 самых странных мест в Чернобыле
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Самые высокие памятники Москвы
10:03
Самые высокие памятники Москвы
Новости путешествий
Россиян призвали не ездить за границу
04:28
Россиян призвали не ездить за границу
Новости путешествий
На «Титаник» начинают отправлять туристов
00:35
На «Титаник» начинают отправлять туристов
Новости путешествий
Лыжникам запретили смазывать лыжи
02:31
Лыжникам запретили смазывать лыжи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение