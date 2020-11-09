Самые невероятные заброшенные места в мире 

За каждым из этих мест скрывается удивительная, а иногда и таинственная история. «Рамблер» предлагает посмотреть на самые красивые заброшенные уголки нашей планеты.

Спиналонга (Греция)

В XV веке это место было частью полуострова, а в XVI его отделили от суши и построили на нем военную крепость. В начале прошлого столетия власти Греции использовали остров для помещения на него заболевших проказой жителей. Сейчас на Спиналонге никто не живет.

Nara Dreamland (Япония)

Парк аттракционов был построен в 1961 году. Но из-за низкой посещаемости и огромных убытков в 2006 году власти города Нара решили его закрыть. На сегодняшний день парк охраняется от вторжений и вандалов.

El Hotel del Salto (Колумбия)

Отель был построен в 1923 году на обрыве скалы у огромного водопада. Однако он опустел после того, как в нем стали происходить загадочные смерти постояльцев. Также местные жители уверены, что именно этот отель послужил причиной загрязнения реки, спуская туда отходы.

Крако (Италия)

Город построен в далеком VIII веке. Спустя 11 столетий люди покинули его из-за опасности разрушения скалы, на которой он находится. Экскурсий в это место не водят по той же причине, однако все же находятся смельчаки, которые приезжают в этот город, чтобы побродить по заброшенным улицам.

Храм Та Пром (Камбоджа)

Храм был заброшен еще в XV веке после разрушения захватчиками. А спустя почти четыре столетия здание расчистили, однако восстанавливать так и не стали. Сейчас это место пользуется популярностью среди туристов и паломников. Интересно, что именно в этом храме происходили съемки фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной голи.

Остров Годжи (Китай)

Остров, на котором было расположено несколько рыбацких деревень, был покинут местными жителями в 1990-х. Все дело в том, что улов приносил слишком мало прибыли. И с тех пор дома и дороги заросли настолько, что придают этому месту сказочный вид. Чаще всего на остров приезжают китайские туристы.

Колодец Посвящения (Португалия)

Колодец находится на территории дворца Кинта да Регалейра, где проходили обряды для посвящения в масоны. Сам колодец представляет собой лестницу, уходящую вниз на 30 метров.