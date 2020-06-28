Американка Алексис Рен долгое время была моделью, а потом увидела мир и решила показать его людям. "Рамблер" рассказывает, как девушка путешествует по разным странам и работает моделью.

Алексис Рен заметили, когда ей было 13 лет. Тогда она подписала контракт с модельным агентством. Уже в 15 ее уже знали в сети благодаря потрясающей фигуре: тонкой талии и пышным формам. Когда Алексис было 21, она уже появилась на обложках американского и мексиканского Maxim.

Девушка утверждает, что потрясающая фигура стала результатом правильного питания и занятий спортом. Мама Алексис была диетологом и фитнес-тренером, и на протяжении долгих лет держала свою дочь в форме. Мать девушки долго боролась с раком молочной железы и в 2014 году ушла из жизни. После этого блогер рассказала, что у нее появилось расстройство пищевого поведения, но она с ним справилась.

В Сети модель прославилась благодаря своему роману с тревел-блогером Джеем Альваресом. Влюбленные начали вместе путешествовать и выкладывали совместные кадры из разных уголков мира. После того, как пара распалась, Алексис решила не бросать туризм, поэтому до сих пор старается как можно чаще путешествовать. Сейчас из-за пандемии границы закрыты, но девушка не унывает и продолжает свою работу в разных точках США.