С 15 июня для всех граждан России, приезжающих в Крым, отменен двухнедельный карантин. Кроме того, больше нет режима самоизоляции и в республике постепенно начинают открываться пляжи и купальный зоны. "Рамблер" собрал самые яркие фотографии с открытия сезона.

Согласно статистике онлайн-сервисов по бронированию авиабилетом, самыми популярными направлениями оказались Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Калининград.

Люди, которые соскучились по путешествиям, поняли, что в этом году на заграничные курорты можно не надеяться. Поэтому, они решили оккупировать приморские зоны других республик. Благодаря жаркой погоде туристы и местные вовсю радуются началу лета.