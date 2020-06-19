Россиянам назвали сроки открытия границ

Эксперт заявил, что, возможно, путешественники из России смогут полететь за границу уже в июле. Сначала возобновится сообщение с ограниченным списком стран.

«Я считаю, что уже во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы, (…) на них полетят и туристы», — рассказал Андрей Игнатьев.