Россиянам назвали сроки открытия границ

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предсказал скорое открытие международных границ для россиян. Об этом он рассказал в интервью НСН.
Эксперт заявил, что, возможно, путешественники из России смогут полететь за границу уже в июле. Сначала возобновится сообщение с ограниченным списком стран.
«Я считаю, что уже во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы, (…) на них полетят и туристы», — рассказал Андрей Игнатьев.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, границы откроют, когда риск распространения коронавируса будет минимальным.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россияне массово улетают из городов РФ налегке.