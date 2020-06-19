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Предсказано скорое открытие международных границ для россиян 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиянам назвали сроки открытия границ
Фото: depositphotos.com
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предсказал скорое открытие международных границ для россиян. Об этом он рассказал в интервью НСН.
Эксперт заявил, что, возможно, путешественники из России смогут полететь за границу уже в июле. Сначала возобновится сообщение с ограниченным списком стран.
«Я считаю, что уже во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы, (…) на них полетят и туристы», — рассказал Андрей Игнатьев.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, границы откроют, когда риск распространения коронавируса будет минимальным.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что россияне массово улетают из городов РФ налегке.
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Новости путешествий , Андрей Игнатьев , Российский союз туриндустрии
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