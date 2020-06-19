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Россияне массово летают по городам РФ налегке 

Диана Товсепова 3 часа назад
Россияне массово улетают из городов РФ налегке
Фото: depositphotos.com
Российские туристы ринулись во внутренние поездки налегке — в числе особо популярных у них сейчас оказались безбагажные тарифы. Об этом говорят результаты исследования сервиса для путешественников Biletix.
Так, этой весной доля бронирований по таким тарифам выросла до 42%. Средний чек по внутренним маршрутам туда-обратносоставил 5169 рублей. А по тарифу с багажом перелеты стоили в среднем 6936 рублей.
Таким образом, выбирая безбагажный тариф, путешественники могли экономить до 25% стоимости.
Наиболее популярными маршрутами для россиян, выбравших безбагажные рейсы, стали перелеты в курортные города Симферополь, Сочи, Анапа, а также в Санкт-Петербург и Калининград.
Ранее "Рамблер" сообщал, что думают россияне о закрытых международных границах страны.
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