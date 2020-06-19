Стало известно мнение россиян об открытии границ 

Россияне относятся к открытию границ неоднозначно. Это стало понятно после исследования, проведенного сервисом бронирования путешествий OneTwoTrip.

Оказалось, что, большинство россиян (44,4%) считают, что открытие международных границ последующее за спадом распространения коронавируса может быть недолгим из-за второй волны пандемии.

Кроме того, эксперты выяснили, что 32% опрошенных позитивно настроены по отношению к будущим поездкам и заявили, что для них ничего не изменится. При этом, 20% уверены, что "как раньше уже не будет"

При этом 42% опрошенных готовы спокойно отложить до конца года свои зарубежные поездки, но 18,5% категорически не хотят быть запертыми в стране в ближайшие полгода, и мечтают о скорейшей возможности улететь.