Стало известно мнение россиян об открытии границ 

Россияне относятся к открытию границ неоднозначно. Это стало понятно после исследования, проведенного сервисом бронирования путешествий OneTwoTrip.
Оказалось, что, большинство россиян (44,4%) считают, что открытие международных границ последующее за спадом распространения коронавируса может быть недолгим из-за второй волны пандемии.
Кроме того, эксперты выяснили, что 32% опрошенных позитивно настроены по отношению к будущим поездкам и заявили, что для них ничего не изменится. При этом, 20% уверены, что "как раньше уже не будет"
При этом 42% опрошенных готовы спокойно отложить до конца года свои зарубежные поездки, но 18,5% категорически не хотят быть запертыми в стране в ближайшие полгода, и мечтают о скорейшей возможности улететь.
Ранее "Рамблер" сообщал о туристке, посетившей отель, вступивший в "новую реальность" из-за пандемии.