Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно мнение россиян об открытии границ 

Диана Товсепова 54 минуты назад
Стало известно мнение россиян об открытии границ
Фото: depositphotos.com
Россияне относятся к открытию границ неоднозначно. Это стало понятно после исследования, проведенного сервисом бронирования путешествий OneTwoTrip.
Оказалось, что, большинство россиян (44,4%) считают, что открытие международных границ последующее за спадом распространения коронавируса может быть недолгим из-за второй волны пандемии.
Кроме того, эксперты выяснили, что 32% опрошенных позитивно настроены по отношению к будущим поездкам и заявили, что для них ничего не изменится. При этом, 20% уверены, что "как раньше уже не будет"
При этом 42% опрошенных готовы спокойно отложить до конца года свои зарубежные поездки, но 18,5% категорически не хотят быть запертыми в стране в ближайшие полгода, и мечтают о скорейшей возможности улететь.
Ранее "Рамблер" сообщал о туристке, посетившей отель, вступивший в "новую реальность" из-за пандемии.
Видео дня. Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Стала известна дата открытия всех отелей Кубани
Стала известна дата открытия всех отелей Кубани
Названы лучшие пляжи России для уединенного отдыха
Названы лучшие пляжи России для уединенного отдыха
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение