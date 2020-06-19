Туристка впечатлилась отдыхом в отеле после пандемии 

Жительница Великобритании Лиза Майнот рассказала, как впервые после введения ограничений из-за пандемии коронавируса, побывала в отеле.

Девушка разместилась в отеле Holiday Inn в Лондоне. По прибытию она сразу обратила внимание на защитные экраны на стойке ресепшна и то, что гостей просят соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Кроме того, ручки, которые дают клиентам, помещаются в два контейнера — для использованных и тех, что уже прошли санитарную обработку после применения.

"Я прибыла в отель в 21:30 и, так как ресторан уже не работал, я могла заказать сэндвичи или пиццу и напиток в баре, но должна была съесть их в своем номере или на специально отведенной территории», — описала Майнот и добавила, что система «шведский стол» в гостинице заменена обслуживанием в номерах и сервисом "а-ля-карт", — рассказала она.

По ее словам, на полах и в лифтах есть разметка на полу, а столы в залах гостиницы уже расставлены так, чтобы была соблюдена социальная дистанция.