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Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров 

Стелла Шмель 4 часа назад
Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров
Фото: depositphotos.com
Бортпроводница назвала привычку авиапассажиров, которую назвала самой ужасной. Более того, она может стоит жизни нерасторопному путешественнику или, как минимум, дополнительно осложнить чрезвычайную ситуацию на борту.
Речь идет о привычке путешественников снимать обувь. Как отметила стюардесса, дело здесь вовсе не в запахе ног, а в том, что ноги пассажира должны быть защищены. Стюардесса рассказала, что во время чрезвычайной ситуации на борту путь к выходу как правило блокируют обломки и другие предметы. Ногами без обуви будет сложнее добраться до выхода.
Стюардесса также назвала и вторую причину в пользу того, чтобы оставаться обутыми до конца полета. По словам бортпроводницы, пол авиалайнеров практически не моется, особенно в туалетах, поэтому лучше не снимать обувь в гигиенических целях.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса раскрыла особенности работы на частных самолетах.
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