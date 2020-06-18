Стюардесса назвала самую ужасную привычку пассажиров 

Бортпроводница назвала привычку авиапассажиров, которую назвала самой ужасной. Более того, она может стоит жизни нерасторопному путешественнику или, как минимум, дополнительно осложнить чрезвычайную ситуацию на борту.

Речь идет о привычке путешественников снимать обувь. Как отметила стюардесса, дело здесь вовсе не в запахе ног, а в том, что ноги пассажира должны быть защищены. Стюардесса рассказала, что во время чрезвычайной ситуации на борту путь к выходу как правило блокируют обломки и другие предметы. Ногами без обуви будет сложнее добраться до выхода.

Стюардесса также назвала и вторую причину в пользу того, чтобы оставаться обутыми до конца полета. По словам бортпроводницы, пол авиалайнеров практически не моется, особенно в туалетах, поэтому лучше не снимать обувь в гигиенических целях.