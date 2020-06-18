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Стюардесса раскрыла особенности работы на частных самолетах 

Стелла Шмель 2 часа назад
Немецкая VIP-стюардесса по имени Димитра рассказала об особенностях работы, с которыми ей приходилось сталкиваться, летая на частных самолетах. Она поведала, что на частных самолетах в основном перемещаются богатые семьи, бизнесмены или селебрити. Димитра рассказала, что меню на каждого пассажира в частном самолете разрабатывается исходя из его предпочтений в еде.
Она всегда старается обеспечить лучший сервис, несмотря на то, что работает одна с тремя пилотами. Стюардесса отметила, что ей часто приходится совершать перелеты в экзотические места: Швейцария, Португалия, Таиланд или Сен-Мартен, а также многие другие. Девушка рассказала, что иногда они проводят неделю в ожидании обратного полета, а иногда буквально неделями работают, перемещаясь из одной локации в другую.
Среди сложностей работы она назвала то, что ей приходится говорить "нет", когда того требует ситуация. Как рассказала Димитра, однажды за ней начал ухаживать солист популярного бойз-бенда, но ему пришлось отказать, так как она сочла возможные взаимоотношения непрофессиональным подходом с ее стороны.
Димитра рассказала и про пугающие случаи, которые происходят на борту. Однажды они летели без пассажиров, девушка спала, а одному из пилотов стало плохо. Другой пилот закричал, чтобы разбудить ее. Она смогла быстро привести человека в чувство, но знатно испугалась.
Среди плюсов своей работы Димитра отметила возможность часто наблюдать закаты и рассветы из окна иллюминатора.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянам понадобится три справки для заселения в санаторий.
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