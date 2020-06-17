Для того, чтобы заселиться в санаторий, россиянам в этом году понадобится три справки, рекомендованные Роспотребнадзором . Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам эксперта, если турист не имеет на руках даже одной из трех справок, у него могут возникнуть проблемы еще в аэропорту:

"Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — о санэпидокружении",

— объяснила Ломидзе.

Эксперт также добавила, что родителям в ближайшее время не удастся отправить детей на отдых. В данный момент он возможен только со взрослыми.