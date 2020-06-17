Для того, чтобы заселиться в санаторий, россиянам в этом году понадобится три справки, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам эксперта, если турист не имеет на руках даже одной из трех справок, у него могут возникнуть проблемы еще в аэропорту:
"Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — о санэпидокружении",
— объяснила Ломидзе.
Эксперт также добавила, что родителям в ближайшее время не удастся отправить детей на отдых. В данный момент он возможен только со взрослыми.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне рванули на отдых.