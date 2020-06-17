Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам понадобится три справки для заселения в санаторий 

Мира Маркина 2 часа назад
Для того, чтобы заселиться в санаторий, россиянам в этом году понадобится три справки, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам эксперта, если турист не имеет на руках даже одной из трех справок, у него могут возникнуть проблемы еще в аэропорту:
"Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — о санэпидокружении",
— объяснила Ломидзе.
Эксперт также добавила, что родителям в ближайшее время не удастся отправить детей на отдых. В данный момент он возможен только со взрослыми.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне рванули на отдых.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Почему в Азовском море опасно купаться
Почему в Азовском море опасно купаться
Пьяная пассажирка в полете разбила окно самолета
Пьяная пассажирка в полете разбила окно самолета
Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян
Отдых в Крыму стал слишком дорогим для россиян
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Что ждет туристов на российских курортах
03:39
Что ждет туристов на российских курортах
Новости путешествий
Обнародованы новые правила авиаперелетов
11:50
Обнародованы новые правила авиаперелетов
Новости путешествий
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
03:53
Какие документы нужны сейчас для выезда за границу
Новости путешествий
Когда в России наконец начнется туристический сезон
01:27
Когда в России наконец начнется туристический сезон
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение