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Россияне рванули на отдых 

Екатерина Ёлкина 50 минут назад
Россияне рванули на отдых
Фото: РИА Новости
Российские путешественники начали планировать отпуска и покупать билеты на самолет. Такими данными поделился сервиса путешествий OneTwoTrip.
Сообщается, что число бронирований увеличилось, после того как были отменены некоторые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. За первые десять дней июня было продано больше билетов, чем за весь май.
Причем большую часть билетов купили на ближайшие даты: 85% — перелеты в текущем месяце, из которых 64% — на текущей неделе.
Наибольшим спросом пользовались столицы и курортные города: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Уфа, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Махачкала.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названо лучшее место в самолете для нервных пассажиров.
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