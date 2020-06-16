Россияне рванули на отдых 

Российские путешественники начали планировать отпуска и покупать билеты на самолет. Такими данными поделился сервиса путешествий OneTwoTrip.

Сообщается, что число бронирований увеличилось, после того как были отменены некоторые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. За первые десять дней июня было продано больше билетов, чем за весь май.

Причем большую часть билетов купили на ближайшие даты: 85% — перелеты в текущем месяце, из которых 64% — на текущей неделе.

Наибольшим спросом пользовались столицы и курортные города: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Уфа, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Махачкала.