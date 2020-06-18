Стало известно, когда россиян выпустят за границу 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос журналистов о том, когда правильно открывать международное авиасообщение. Об этом она рассказала в ходе своего интервью на телеканале "Россия 24".

Как отметила Попова, границы будут открыты тогда, когда риск распространения коронавируса будет минимальным или же когда его не будет совершенно.

"Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает",

— уточнила она.

Попова отметила, что когда в стране было небольшое количество зараженных, например, в феврале и начале марта, с этим можно было справиться. Но когда их становится много, то риск распространения существенно возрастает.

"Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать",

— подытожила она.

Попова заключила, что сейчас подобное демонстрируют власти европейских стран, они тщательно взвешивают все риски и действуют неспешно.