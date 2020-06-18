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Опубликованы фотографии проекта двухэтажных сидений в самолете 

Стелла Шмель 6 часов назад
Опубликованы фото двухэтажных сидений в самолете
Фото: Zephyr Aerospace
Опубликованы фотографии нового концепта кресел для самолетов. По мнению авторов разработки, они способны снизить риск заражения коронавирусом.
Проект получил название Zephyr Seat. Предполагается, что в салоне будут размешены двухэтажные сиденья. Создатели уверены, что пространства верхних багажных полок хватит для их надстройки, а авиакомпании смогут поддерживать ту же плотность рассадки в самолете, что и в настоящее время.
Zephyr Aerospace
Автор разработки — дизайнер Джеффри О'Нил уверен, что пассажиры в недалеком будущем будут особенно нуждаться в уединении и захотят доплатить за комфортную рассадку столько же, сколько заплатили бы за возможность удобно поспать в самолете.
Zephyr Aerospace
Пока что идея находится в стадии разработки, креслам еще предстоит пройти испытания на предмет безопасности.
Ранее "Рамблер" писал, что выяснилось, когда россияне смогут отдохнуть на Кипре.
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