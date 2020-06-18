Опубликованы фото двухэтажных сидений в самолете

Опубликованы фотографии нового концепта кресел для самолетов. По мнению авторов разработки, они способны снизить риск заражения коронавирусом.

Проект получил название Zephyr Seat. Предполагается, что в салоне будут размешены двухэтажные сиденья. Создатели уверены, что пространства верхних багажных полок хватит для их надстройки, а авиакомпании смогут поддерживать ту же плотность рассадки в самолете, что и в настоящее время.

Zephyr Aerospace

Автор разработки — дизайнер Джеффри О'Нил уверен, что пассажиры в недалеком будущем будут особенно нуждаться в уединении и захотят доплатить за комфортную рассадку столько же, сколько заплатили бы за возможность удобно поспать в самолете.

Zephyr Aerospace

Пока что идея находится в стадии разработки, креслам еще предстоит пройти испытания на предмет безопасности.