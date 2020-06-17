Выяснилось, когда россияне смогут отдохнуть на Кипре 

Министр туризма Кипра Саввас Пердиос рассказал, когда россияне смогут отдохнуть на острове. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам Пердиоса, в данный момент россияне находятся в динамическом списке, и решение по их допуску на Кипр будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. При этом известно, что некоторые авиакомпании уже указали в расписании регулярные рейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга с 1 августа.

Министр обратил внимание на то, что Россия, как и Великобритания, остается "столпом" въездного туризма, и именно на эти страны будет сделана ставка до конца 2020 года. Однако в данный момент страна ориентирована на доступные туристические рынки Германии, Австрии, Швейцарии и стран Восточной Европы.

С 9 июня на Кипр вновь начали прибывать самолеты из-за границы: на остров допускаются путешественники из 21 страны. Некоторые из них, оказавшись на острове, должны предоставить справки об отсутствии COVID-19. Кроме того, отдохнуть на Кипре могут лишь граждане тех стран, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка.