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Выяснилось, когда россияне смогут отдохнуть на Кипре 

Мира Маркина 1 час назад
Выяснилось, когда россияне смогут отдохнуть на Кипре
Фото: depositphotos.com
Министр туризма Кипра Саввас Пердиос рассказал, когда россияне смогут отдохнуть на острове. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По словам Пердиоса, в данный момент россияне находятся в динамическом списке, и решение по их допуску на Кипр будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. При этом известно, что некоторые авиакомпании уже указали в расписании регулярные рейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга с 1 августа.
Министр обратил внимание на то, что Россия, как и Великобритания, остается "столпом" въездного туризма, и именно на эти страны будет сделана ставка до конца 2020 года. Однако в данный момент страна ориентирована на доступные туристические рынки Германии, Австрии, Швейцарии и стран Восточной Европы.
С 9 июня на Кипр вновь начали прибывать самолеты из-за границы: на остров допускаются путешественники из 21 страны. Некоторые из них, оказавшись на острове, должны предоставить справки об отсутствии COVID-19. Кроме того, отдохнуть на Кипре могут лишь граждане тех стран, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что на Кипре рассказали, кого пустят на курорты.
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