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На Кипре рассказали, кого пустят на курорты 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
На Кипре рассказали, кого пустят на курорты
Фото: depositphotos.com
Кипрские власти объяснили, какие туристы будут допущены на курорты. Об этом сообщает АТОР.
На Кипре составили список из 19 европейских стран, гражданам которых можно будет отдохнуть на кипрских курортах в июне. Список разделен на группы А и B. Туристы, приезжающие с 9 по 19 июня, должны подтвердить, что не больны коронавирусом специальным сертификатом, выданным не позднее чем за 72 часа до вылета. Начиная с 20 июня, такой сертификат обязаны будут предъявлять только туристы из стран, входящих в группу В. Туристам без сертификата придется пройти тест в аэропорту, а также измерить температуру.
Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция пока входят в группу стран высокого риска. Но список будет меняться с учетом эпидемиологической ситуации.
Ранее "Рамблер" писал о том, что москвичей не пустят на море.
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