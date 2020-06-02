На Кипре рассказали, кого пустят на курорты 

Кипрские власти объяснили, какие туристы будут допущены на курорты. Об этом сообщает АТОР.

На Кипре составили список из 19 европейских стран, гражданам которых можно будет отдохнуть на кипрских курортах в июне. Список разделен на группы А и B. Туристы, приезжающие с 9 по 19 июня, должны подтвердить, что не больны коронавирусом специальным сертификатом, выданным не позднее чем за 72 часа до вылета. Начиная с 20 июня, такой сертификат обязаны будут предъявлять только туристы из стран, входящих в группу В. Туристам без сертификата придется пройти тест в аэропорту, а также измерить температуру.

Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция пока входят в группу стран высокого риска. Но список будет меняться с учетом эпидемиологической ситуации.