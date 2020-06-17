Местные, как и туристы, устали сидеть дома. Тем более сложно усидеть на месте, если ты живешь в Сочи.

Но в последние дни уже чувствуется, что курорт просыпается.

Толп туристов в любое время на пляжах пока нет.

Конечно, пляжи и город далеко не так "кипят", как в обычное лето без пандемии.

По утрам на пляжах совсем безлюдно. Зато можно спокойно соблюдать социальную дистанцию.

Загар в коронавирусные времена ложится также, как и раньше.

Пляж "Ривьера" в Сочи популярен и у отдыхающих, и у местных. И пандемия, кажется, не многое изменила.

Так было до начала июня. Сейчас обстановка в Краснодарском крае начала меняться. Ограничения постепенно снимаются, и в санатории с медлицензией пребывают первые тысячи туристов (правда со всеми справками). А пляжи понемногу заполняются.