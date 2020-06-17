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Что сейчас происходит на сочинских пляжах на самом деле

Диана Товсепова
5 часов назад
Комментарии87
Черноморские курорты в России в этом году существуют в совершенно другом ритме. Некогда кипящие улицы превратились в пустынные, а туристы и любые приезжие из других регионах застряли в обсерваторах.
Пляж "Ривьера" в Сочи популярен и у отдыхающих, и у местных. И пандемия, кажется, не многое изменила.
1/8 Пляж "Ривьера" в Сочи популярен и у отдыхающих, и у местных. И пандемия, кажется, не многое изменила.
Фото: Соцсети
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Загар в коронавирусные времена ложится также, как и раньше.
2/8 Загар в коронавирусные времена ложится также, как и раньше.
Фото: Соцсети
Приехавшие в санатории снова делают традиционные фото.
3/8 Приехавшие в санатории снова делают традиционные фото.
Фото: Соцсети
По утрам на пляжах совсем безлюдно. Зато можно спокойно соблюдать социальную дистанцию.
4/8 По утрам на пляжах совсем безлюдно. Зато можно спокойно соблюдать социальную дистанцию.
Фото: Соцсети
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Конечно, пляжи и город далеко не так "кипят", как в обычное лето без пандемии.
5/8 Конечно, пляжи и город далеко не так "кипят", как в обычное лето без пандемии.
Фото: Соцсети
Толп туристов в любое время на пляжах пока нет.
6/8 Толп туристов в любое время на пляжах пока нет.
Фото: Соцсети
Но в последние дни уже чувствуется, что курорт просыпается.
7/8 Но в последние дни уже чувствуется, что курорт просыпается.
Фото: Соцсети
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Местные, как и туристы, устали сидеть дома. Тем более сложно усидеть на месте, если ты живешь в Сочи.
8/8 Местные, как и туристы, устали сидеть дома. Тем более сложно усидеть на месте, если ты живешь в Сочи.
Фото: Соцсети
Так было до начала июня. Сейчас обстановка в Краснодарском крае начала меняться. Ограничения постепенно снимаются, и в санатории с медлицензией пребывают первые тысячи туристов (правда со всеми справками). А пляжи понемногу заполняются.
"Рамблер" разбирался, что происходит на пляжах "российской Калифорнии".
Комментарии87
Новости путешествий,Фото,Россия
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