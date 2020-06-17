Черноморские курорты в России в этом году существуют в совершенно другом ритме. Некогда кипящие улицы превратились в пустынные, а туристы и любые приезжие из других регионах застряли в обсерваторах.
Так было до начала июня. Сейчас обстановка в Краснодарском крае начала меняться. Ограничения постепенно снимаются, и в санатории с медлицензией пребывают первые тысячи туристов (правда со всеми справками). А пляжи понемногу заполняются.
"Рамблер" разбирался, что происходит на пляжах "российской Калифорнии".