Как россияне отдыхают в Крыму после самоизоляции 

Уставшие после прошедшей в самоизоляции весны россияне устремились на доступные отечественные курорты и самым востребованным местом стал Крым. Тем более, что с 15 июня в Крыму отменяют обязательную обсервацию для приезжих. «Рамблер» собрал галерею счастливых отдыхающих.

Крым уникален тем, что может предложить по-настоящему универсальный отдых. Любителям пляжного отдыха он предоставляет теплое Черное море и множество курортов, поклонникам активного времяпрепровождения — потрясающие горные виды. Тех, кто предпочитает культурный отпуск, ждут дворцы, храмы и древности. И пусть пока не все еще открыто, в ближайшее время эксперты ожидают возобновление и этого сектора деятельности.

А пока одни россияне только готовятся к отпуску, другие уже отдыхают и выкладывают жизнерадостные фотографии.