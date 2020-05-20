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Санаториям дали рекомендации по размещению туристов 

Анастасия Иванова 39 минут назад
Санаториям дали рекомендации по размещению туристов
Фото: depositphotos.com
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по размещению отдыхающих в санаториях. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, из-за риска распространения коронавируса санаторно-курортным учреждениям порекомендовали селить туристов в номера по одному. Исключения составляют семьи.
"Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи", — написано в рекомендациях Роспотребнадзора.
В связи с пандемией коронавируса туристы столкнутся с новыми правилами и ограничениями. Эксперты считают, что это коснется размещения постояльцев в отелях, социального дистанцирования и заполнения самолетов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа дата возобновления туризма в России.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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