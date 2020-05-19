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Названа дата возобновления туризма в России 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названа дата возобновления туризма в России
Фото: depositphotos.com
Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала дату того, когда начнет восстанавливаться российский туризм. Об этом она заявила в программе "Док-Ток".
По словам Догузовой, туризм в РФ начнет выходить с карантина 1 июня. Она рассказала, что с этой даты могут открыться анаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, отели с коттеджным размещением и апарт-отели в разных регионах России.
"Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", — добавила Догузова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса из Ирландии вышла на работу после карантина и заметила странности в своей работе.
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Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм , Роспотребнадзор
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