Кэролайн МакЭвой работает стюардессой в ирландской авиакомпании Aer Lingus. Сейчас лайнеры и бортпроводники вернулись к полетам благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом. Однако МакЭвой заметила странности во время перелета. Об этом сообщает Dundalk Democrat.

Стюардесса выполняла 15-часовой рейс из Дублина в Нью-Йорк. На лайнере перевозили грузы и вывозили иностранных граждан на родину. Девушка отметила, что аэропорт Дублина был "жутко тихим", и то же самое было в Нью-Йорке.

Бортпроводница рассказала, что на протяжении всего полета экипаж должен был находиться в средствах индивидуальной защиты, которые оказались очень неудобными.

"Я чувствовала себя так, словно меня сбил поезд, когда возвращалась после перелета домой в шесть часов утра, проспав всего 2,5 часа за последний 21 час", — рассказала МакЭвой.

Однако, несмотря на трудности и ужасающе тихие аэропорты, стюардесса рассказала, что была рада вернуться к работе и увидеть своих коллег.