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Стюардесса выдала самую нелепую просьбу пассажиров 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Стюардесса выдала самую нелепую просьбу пассажиров
Фото: depositphotos.com
Бортпроводница одной из авиакомпаний Сьюзен Браун рассказала о самой нелепой просьбе, с которой к ней обращались пассажиры на борту. Ее слова приводит издание Daily Express.
Стюардесса сообщила, что всегда нормально реагирует, когда пассажиры просят ее сфотографировать их с друзьями. Но вот просьбы снять видео ей категорически не нравятся. Она припомнила случай, когда одна пассажирка попросила ее помочь. Оказалось, что видео нужно было снимать в течение 30 минут, ведь девушка решила сделать видеозапись для своего блога в полете. Сьюзен объяснила, что в ее обязанности не входит получасовое обслуживание одного пассажира.
Ранее "Рамблер" писал о том, что стюардессы назвали самые нервирующие привычки пассажиров.
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