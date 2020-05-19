Стюардесса выдала самую нелепую просьбу пассажиров 

Бортпроводница одной из авиакомпаний Сьюзен Браун рассказала о самой нелепой просьбе, с которой к ней обращались пассажиры на борту. Ее слова приводит издание Daily Express.

Стюардесса сообщила, что всегда нормально реагирует, когда пассажиры просят ее сфотографировать их с друзьями. Но вот просьбы снять видео ей категорически не нравятся. Она припомнила случай, когда одна пассажирка попросила ее помочь. Оказалось, что видео нужно было снимать в течение 30 минут, ведь девушка решила сделать видеозапись для своего блога в полете. Сьюзен объяснила, что в ее обязанности не входит получасовое обслуживание одного пассажира.