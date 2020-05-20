Озвучены новые правила для туристов после пандемии 

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе озвучила новые правила и ограничения, с которыми придется столкнуться туристам после пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Парламентская газета".
По словам Ломидзе, среди самых вероятных мер, которые могут быть предприняты в будущем, — ограничения по размещению постояльцев в отелях, обязательное социальное дистанцирование, а также требования к авиаперевозчикам по заполнению самолетов.
«Это самые серьезные ограничения, которые мы ожидаем»,
— подчеркнула эксперт.
Вместе с тем Ломидзе отметила, что путешественникам вряд ли понадобятся так называемые паспорта здоровья или справки об отсутствии COVID-19. По мнению специалиста, подобные меры бессмысленны, учитывая то, как быстро указанные документы могут потерять актуальность.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в России введут новые ограничения для авиапассажиров после пандемии.