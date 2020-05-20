Озвучены новые правила для туристов после пандемии 

По словам Ломидзе, среди самых вероятных мер, которые могут быть предприняты в будущем, — ограничения по размещению постояльцев в отелях, обязательное социальное дистанцирование, а также требования к авиаперевозчикам по заполнению самолетов.

«Это самые серьезные ограничения, которые мы ожидаем»,

— подчеркнула эксперт.

Вместе с тем Ломидзе отметила, что путешественникам вряд ли понадобятся так называемые паспорта здоровья или справки об отсутствии COVID-19. По мнению специалиста, подобные меры бессмысленны, учитывая то, как быстро указанные документы могут потерять актуальность.