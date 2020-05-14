В РФ введут новые ограничения для авиапассажиров

Система российских авиаперевозок изменится после возобновления полетов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в проекте методических указаний Росавиации.
Согласно новым правилам размещение пассажиров в самолетах будет происходить с соблюдением мер дистанцирования. Например, при расстановке кресел в два ряда предполагается рассадка в шахматном порядке, а в три ряда — с пустующим в середине местом.
Помимо этого, туристы не смогут заходить в салон воздушного судна в верхней одежде.
"Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту" — говорится в документе.
Ко всему прочему, туристов без масок и перчаток не будут пускать в самолет. Защитные средства требуется носить во время всего полета.
"На рейсах более трех часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции" — отметили в ведомстве.
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