В РФ введут новые ограничения для авиапассажиров

Система российских авиаперевозок изменится после возобновления полетов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в проекте методических указаний Росавиации.

Согласно новым правилам размещение пассажиров в самолетах будет происходить с соблюдением мер дистанцирования. Например, при расстановке кресел в два ряда предполагается рассадка в шахматном порядке, а в три ряда — с пустующим в середине местом.

Помимо этого, туристы не смогут заходить в салон воздушного судна в верхней одежде.

"Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения на борту" — говорится в документе.

Ко всему прочему, туристов без масок и перчаток не будут пускать в самолет. Защитные средства требуется носить во время всего полета.