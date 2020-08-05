Даже самая короткая велосипедная прогулка может стать настоящим путешествием. "Рамблер" рассказывает, что для этого нужно.

Начинаем с велосипеда. Отрегулируйте высоту сиденья и руля под себя, вам должно быть удобно.

Планируем маршрут. Чтобы не заблудиться, стоит заранее изучить карту местности. Если катаетесь за городом, будьте готовы к тому, что не везде сможете проехать, например, после сильных дождей, когда на проселочных дорогах могут оставаться огромные лужи.

Одеваемся. Вам должно быть удобно. В прохладную погоду лучше предпочесть одежду из спортивных тканей, которая будет сохранять тепло и отводить влагу, в жару можно надеть свободную рубашку с длинным рукавом (на спусках может быть неприятно от ветра) и удобные шорты с мягкими швами.

Рассчитываем время. Трезво оцените свои силы и скорость катания, не расстраивайтесь, если с первого раза не получится достичь запланированного пункта назначения. В следующий раз вы будете крутить педали лучше.

Не забываем про еду и воду. Прогулки на велосипеде требуют много энергии, с собой лучше взять что-то на перекус и обязательно воду. Еда должна быть легкой, но сытной, например, энергетический батончик или банан.

В нашей галерее самые эффектные фото девушек, которые любят кататься на велосипеде. Смотрите, вдохновляйтесь и планируйте провести лето активно.