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Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах 

Диана Овсепян 53 минуты назад
Климат в России настолько суровый, что каждый солнечный день ценится на вес золота. И вот, когда наступает лето, наши соотечественники во всеоружии готовы выйти на пляжи.
Причем, как выяснил "Рамблер", не важно это песчаный пляж курорта юга нашей страны или берег реки в провинции, или водоем в столице. Наши отдыхающие всегда найдут способ выделиться.
Из особенно популярных приемчиков можно выделить свой личный стул на пляже вместо шезлонга, отчаянные попытки сотворить фотоиллюзию или особенный купальный костюм обнажающий пышные формы. Особенно провальные, но зачастую смелые кадры в нашей поборке!
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