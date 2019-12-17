Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Новости путешествий
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Новости путешествий
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
Новости путешествий
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
Новости путешествий

Россияне могут остаться без загранпаспортов 

Рамблер 4 часа назад
Россияне могут остаться без загранпаспортов
Фото: depositphotos.com
Биометрические заграничные паспорта могут оказаться в дефиците в следующем году. Причина проста — Министерству иностранных дел Российской Федерации не хватает денег на их производство. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Как сообщается, министр иностранных дел Сергей Лавров поставил в известность министра финансов Антона Силуанова, причем все документы были направлены своевременно, тем не менее в бюджет эту статью расходов не внесли, а МИД не получил денег.
В год на изготовление биометрических загранпаспортов требуется в среднем 350 миллионов рублей, тех денег, что есть у МИДа хватит месяцев на семь или восемь следующего года.
Ранее "Рамблер" писал, куда россиян пускают без загранпаспорта и зачем нужно снимать обложку с загранпаспорта на контроле.
Видео дня. Ветер чуть не унес пешехода
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Антон Силуанов , Сергей Лавров , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте 177
Видео
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте
01:24
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте
Новости путешествий
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
04:29
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
Новости путешествий
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
01:27
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
Новости путешествий
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
02:56
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Назван худший день для вылета на курорт
00:30
Назван худший день для вылета на курорт
Новости путешествий
Почему появляются квадратные волны
06:44
Почему появляются квадратные волны
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение