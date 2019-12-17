Россияне могут остаться без загранпаспортов 

Биометрические заграничные паспорта могут оказаться в дефиците в следующем году. Причина проста — Министерству иностранных дел Российской Федерации не хватает денег на их производство. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Как сообщается, министр иностранных дел Сергей Лавров поставил в известность министра финансов Антона Силуанова, причем все документы были направлены своевременно, тем не менее в бюджет эту статью расходов не внесли, а МИД не получил денег.
В год на изготовление биометрических загранпаспортов требуется в среднем 350 миллионов рублей, тех денег, что есть у МИДа хватит месяцев на семь или восемь следующего года.
Ранее "Рамблер" писал, куда россиян пускают без загранпаспорта и зачем нужно снимать обложку с загранпаспорта на контроле.