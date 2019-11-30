Куда россиян пускают без загранпаспорта

Большинство людей уверены, что для того, чтобы путешествовать за границу, нужен загранпаспорт. На самом деле, иногда достаточно просто документа, удостоверяющего личность. "Рамблер" рассказывает, куда жители России могут отправиться без специального документа.

Казахстан

В эту страну россияне спокойно могут ездить путешествовать по внутреннему паспорту. На таможенном контроле им необходимо только заполнить миграционную карточку, которую нужно всегда носить с собой. По ней можно прибывать на территории страны как турист, но срок не должен быть больше 30 дней.

Беларусь

Эта страна очень популярна для путешествий у россиян. Иногда туда ездят для того, чтобы развеяться или сменить обстановку. Беларусские пейзажи совсем не отличаются от российских, поэтому больше недели туристы тут не проводят. При пересечении границы даже не нужно заполнять декларацию, а экстренная медицинская помощь там оказывается гражданам России бесплатно.

Армения

С 2017 года посещать эту страну можно без заграничного паспорта. Находиться в ней без регистрации можно до тридцати дней, а медицинскую страховку можно приобрести сразу после въезда. Однако для этого нужен электронный паспорт, который в России планируют ввести до 2023 года.

Киргизия

Данный регион не очень популярен у российских граждан, но там очень много достопримечательностей: красивые озера, терминальные источники и древние сооружения. Въезд также доступен на срок до 30 дней, но продлить визит можно, если зарегистрироваться в паспортном столе около места жительства.