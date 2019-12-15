Зачем нужно снимать обложку загранпаспорта на контроле

Если вы носите заграничный паспорт в обложке, то на паспортном контроле наверняка потребуют ее снять. Опытные путешественники даже не забивают себе голову и не покупают отдельную обложку для загранпаспорта. "Рамблер" рассказывает зачем сотрудники пограничной службы просят снять обложку.

На самом деле, такое правило действует только в России, и у него есть несколько объяснений.

Противодействие коррупции

Очень часто во многих госучреждениях, где просят паспорт, просят передавать его без обложки. Например, в суде. Это делается для того, чтобы у людей не было бы даже соблазна дать взятку. Очень часто незаконные деньги передают именно в обложках паспорта. Так, сотрудники аэропорта открыто показывают всем, что честно выпускают человека за границу. Кроме того, обложка, наклейки и рисунки могут служить своеобразным "маркером". Например, сотруднику дали деньги заранее, а на границе просили пропустить или не пропустить человека с определенной пометкой на паспорте. Эти случаи тоже имеют место быть.

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