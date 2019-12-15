Зачем нужно снимать обложку загранпаспорта

Если вы носите заграничный паспорт в обложке, то на паспортном контроле наверняка потребуют ее снять. Опытные путешественники даже не забивают себе голову и не покупают отдельную обложку для загранпаспорта. "Рамблер" рассказывает зачем сотрудники пограничной службы просят снять обложку.
На самом деле, такое правило действует только в России, и у него есть несколько объяснений.
Противодействие коррупции
Очень часто во многих госучреждениях, где просят паспорт, просят передавать его без обложки. Например, в суде. Это делается для того, чтобы у людей не было бы даже соблазна дать взятку. Очень часто незаконные деньги передают именно в обложках паспорта. Так, сотрудники аэропорта открыто показывают всем, что честно выпускают человека за границу. Кроме того, обложка, наклейки и рисунки могут служить своеобразным "маркером". Например, сотруднику дали деньги заранее, а на границе просили пропустить или не пропустить человека с определенной пометкой на паспорте. Эти случаи тоже имеют место быть.
Сканер
Вы наверняка видели, что ваш паспорт сканируют во время контроля. Это делается для упрощения и сокращения времени как сотрудникам службы безопасности, так и пассажирам. С помощью такого сканера на экран выводится номер документа, имя и фамилия человека, информация о его взаимоотношении с правоохранительными органами и многое другое. Обложка может увеличить толщину паспорта, и он просто не влезет в аппарат.