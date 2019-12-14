Солнце, море и шпагат: как отдыхают гибкие путешественницы

Девушки, которые много времени посвятили растяжке, никогда не упустят повода похвастаться своими способностями.

В шпагатах фотографируются и обычные люди, и звезды. За примером далеко ходить не надо — вспомним хотя бы знаменитую балерину Анастасию Волочкову

И отдых — тем более не время на шпагатной передышки, а скорее повод снова и снова представить миру свои возможности. Поэтому девушки. отправившиеся в курортное путешествие, не отказывают себе в удовольствии сделать фото на пляже, сидя в шпагате.

И что может быть приятнее в морозном декабре, чем листать фото из отпуска? Пожалуй, только самим отправиться к морю. А у кого поездка отложена на неопределенных срок, тем рекомендуем устраиваться поудобнее в своем кресле. Шпагаты в исполнении прекрасных дам — в галерее "Рамблера".