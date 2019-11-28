Чем удивят россиян поезда с новыми современными вагонами

27 ноября в рейс отправился первый обновленный поезд с усовершенствованными купейными и плацкартными вагонами. Об этом СМИ сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Так, более 600 пассажиров отправились в путь на новом поезде по маршруту Москва — Белгород. Этим счастливчикам удалось лично опробовать новинку на российских железных дорогах.

Чем же так знаменателен запуск новых поездов? Как выяснил "Рамблер", поезд составили из 6 купейных и 10 плацкартных вагонов. В компании объяснили, что в составах теперь будет теплее, тише и безопаснее.

Особенно интересно, что в новых вагонах будет почти все, что нужно для комфортной жизни в дороге. Душ, холодильники, микроволновки, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды, торговые автоматы с едой и напитками, USB-розетки и пеленальные столики в туалетах. Это ли не рай?