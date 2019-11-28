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Чем удивят россиян поезда с новыми современными вагонами 

Рамблер 7 часов назад
27 ноября в рейс отправился первый обновленный поезд с усовершенствованными купейными и плацкартными вагонами. Об этом СМИ сообщили в Федеральной пассажирской компании.
Так, более 600 пассажиров отправились в путь на новом поезде по маршруту Москва — Белгород. Этим счастливчикам удалось лично опробовать новинку на российских железных дорогах.
Чем же так знаменателен запуск новых поездов? Как выяснил "Рамблер", поезд составили из 6 купейных и 10 плацкартных вагонов. В компании объяснили, что в составах теперь будет теплее, тише и безопаснее.
Особенно интересно, что в новых вагонах будет почти все, что нужно для комфортной жизни в дороге. Душ, холодильники, микроволновки, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды, торговые автоматы с едой и напитками, USB-розетки и пеленальные столики в туалетах. Это ли не рай?
При этом в РЖД пообещали, что билеты на места в этих вагонах, не будут стоить дороже, чем в старых.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости путешествий , Фото , РЖД
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