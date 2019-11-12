Бархатный сезон

Закончилось не только календарное лето, но и то, которое у нас называют бабьим, а в США — индейским. Фотографии туристок, которые успели отдохнуть в бархатный сезон — в галерее «Рамблера».

Интересно, что до революции бархатным сезоном называли рубеж апреля и мая, когда царская семья и двор переезжали в Крым. Высокородные отдыхающие щеголяли в бархатных нарядах, так как в Крыму было еще не слишком тепло.

Но в советские годы и сейчас бархатным сезоном принято называть сентябрь и октябрь. В зависимости от климата, на разных курортах продолжительность бархатного сезона отличается. Обычно на Черном и Средиземном морях бархатный сезон длится до середины октября, а на Красном и Мертвом и на атлантическом побережье — до ноября.

В этот период снижается стоимость билетов и отелей, так что для тех, кто не успел отдохнуть в высокий сезон (то есть в июле-августе), есть отличная возможность наверстать упущенное осенью.