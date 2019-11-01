Самые эффектные фото с отпуска от русских звезд

Считается, что самый дорогой отдых могут позволить себе звезды. Однако российские знаменитости не делятся с общественностью ценами, которые они тратят на путешествия, зато делятся десятками эффектных фото.

Как правило, практически каждая русская звезда непременно публикует в своем Instagram несколько пикантных фото, которые успевает сделать во время долгожданного отпуска.

Скандальная телеведущая Ольга Бузова , например, выставляет огромное количество фотоснимков и видео с каждой своей поездки, а почти 16,5 миллионов подписчиков с предвкушением ждут каждую новую публикацию. Тем более, что Ольга знает, как сделать действительно горячее фото в бикини.

Таким же талантом обладают и другие отечественные звезды, среди которых и эффектная певица Анна Седокова . Пышная красавица умеет подписывать свои пикантные фото не менее пикантными фразами.