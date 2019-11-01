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Самые эффектные фото с отпуска от русских звезд 

Рамблер 3 часа назад
Считается, что самый дорогой отдых могут позволить себе звезды. Однако российские знаменитости не делятся с общественностью ценами, которые они тратят на путешествия, зато делятся десятками эффектных фото.
Как правило, практически каждая русская звезда непременно публикует в своем Instagram несколько пикантных фото, которые успевает сделать во время долгожданного отпуска.
Скандальная телеведущая Ольга Бузова, например, выставляет огромное количество фотоснимков и видео с каждой своей поездки, а почти 16,5 миллионов подписчиков с предвкушением ждут каждую новую публикацию. Тем более, что Ольга знает, как сделать действительно горячее фото в бикини.
Таким же талантом обладают и другие отечественные звезды, среди которых и эффектная певица Анна Седокова. Пышная красавица умеет подписывать свои пикантные фото не менее пикантными фразами.
"Привет, спишь?…", — так девушка подписывает свои горячие фотоснимки.
Видео дня. Кто живет в самом дорогом особняке мира
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Теги:
Новости путешествий , Фото , Анна Седокова , Ольга Бузова
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