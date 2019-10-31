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Как россиянки в этом году отдохнули у Черного моря 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня день Черного моря, на берегах которого создавались и рушились древние цивилизации и могущественные империи. Но сейчас черноморские пляжи — свидетели куда более мирных забав. Они гостеприимно встречают отдыхающих и являются прекрасным фоном для ярких фотоссессий. Чем активно пользуются туристки. Лучшие снимки — в галерее «Рамблера».
Черное море стало излюбленным местом отдыха россиян еще в XIX веке. Моду на это задавали императоры. Ливадийскую резиденцию регулярно посещал Александр II и обожал Александр III. Высшей знати подражала публика попроще. Крымские красоты любила и артистическая богема. Впрочем, не меньше интереса привлекало и кавказское побережье Черного моря. Например, Анапа стал курортом еще в середине XIX века.
Традиция черноморского отдыха была подхвачена и в советские годы, когда ежегодно тысячи советских граждан отправлялись в здравницы Крыма и Кавказа — кто по путевкам, а кто и дикарем.
И сейчас предпочтения большинства россиян не изменились. А прекрасные путешественницы регулярно публикуют роскошные фото на черноморских берегах.
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Теги:
Новости путешествий , Фото
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