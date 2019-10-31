Как россиянки в этом году отдохнули у Черного моря

Сегодня день Черного моря, на берегах которого создавались и рушились древние цивилизации и могущественные империи. Но сейчас черноморские пляжи — свидетели куда более мирных забав. Они гостеприимно встречают отдыхающих и являются прекрасным фоном для ярких фотоссессий. Чем активно пользуются туристки. Лучшие снимки — в галерее «Рамблера».

Черное море стало излюбленным местом отдыха россиян еще в XIX веке. Моду на это задавали императоры. Ливадийскую резиденцию регулярно посещал Александр II и обожал Александр III. Высшей знати подражала публика попроще. Крымские красоты любила и артистическая богема. Впрочем, не меньше интереса привлекало и кавказское побережье Черного моря. Например, Анапа стал курортом еще в середине XIX века.

Традиция черноморского отдыха была подхвачена и в советские годы, когда ежегодно тысячи советских граждан отправлялись в здравницы Крыма и Кавказа — кто по путевкам, а кто и дикарем.

И сейчас предпочтения большинства россиян не изменились. А прекрасные путешественницы регулярно публикуют роскошные фото на черноморских берегах.