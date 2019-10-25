Лето продолжается: эффектные туристки все еще отдыхают на русских курортах

Курорты Краснодарского края в этом году посетили миллионы российских туристов. Говорят, сезон выдался удачным, но отдыхающие не спешат уезжать с теплых мест даже с наступлением поздней осени.

"Рамблер" выяснил, кто все еще нежится в лучах нежного солнца на юге России, и обнаружил немало эффектных российских красавиц, которые хвастаются своими отпускными фото в соцсетях.

Оказалось, что в Сочи до сих пор тепло, а в Instagram-профилях туристок — еще теплее. Девушки все еще приезжают сюда со всех уголков России. Здесь встречаются стильные москвички и эффектные сибирячки, а на одном пляже отдыхают красавицы со всей страны.

Ну а местные жители только рады таким гостьям. После такого жаркого длинного лета им остается только надеяться, что и Новый год россиянки решат провести на отечественных курортах.