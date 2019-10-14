Наши на отдыхе: как легко вычислить русскую женщину на любом пляже

Вычислить среди толпы отдыхающих русскую женщину достаточно просто. Как и у любой нации, в наших соотечественниках есть склонность одеваться и вести себя особым отличительным образом, со своими характерными манерами мимики и жестов, так что русскому человеку вычислить земляка в толпе прочих людей не составляет никакого труда. А уж девушку и подавно!

Как легко вычислить русскую женщину на пляже в любой точке мира — читайте в галерее "Рамблера". Конечно, эти наблюдения не стоит принимать близко к сердцу, далеко не все люди ведут себя так. Но определенно есть какие-то черты и манеры поведения, все же свойственные россиянкам.

А какими пунктами вы бы дополнили этот список?