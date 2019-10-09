Советы, которые помогут провести отпуск без бед

«Рамблер» рассказывает, как вас выручат копии документов и почему важно знать о законах страны, в которую вы едете.

Сделайте копии документов

Загранпаспорта, билетов, водительских прав (если они у вас есть), медицинской страховки и бронирования отеля. Положите их отдельно от оригиналов или загрузите сканы в облако телефона (например, Dropbox или Google Drive). Оригиналы лучше хранить в сейфе, а с собой носить копии: это поможет избежать неприятностей, если у вас украдут сумку.

Изучите климат страны, в которую едете

И на основе этого пакуйте багаж. Проблема в том, что в некоторых странах даже в теплое время года по вечерам может быть очень прохладно. А чтобы иметь актуальную информацию о погоде, вбейте в Stories в Instagram пункт назначения и посмотрите, во что одеты люди.

Узнайте заранее о важных законах страны

В некоторых странах запрещено курение в общественных местах, а где-то жестко карается публичное употребление спиртного. В каких-то городах по воскресеньям большинство магазинов и ресторанов закрыто: это тоже важно учитывать при планировании поездки. Изучите отзывы туристов на форумах или поспрашивайте знакомых, которые были в той стране, что вы собираетесь посетить.

Соблюдайте санитарные условия и сделайте необходимые прививки перед поездкой

Помните: чтобы въехать в ряд государств Африки и Южной Америки, необходимы прививки от желтой лихорадки. В африканских странах вы можете подхватить малярию, поэтому для профилактики важно пропить лекарства за неделю до поездки. Все это необходимо заранее изучить, а еще спланировать, где в этих странах вы будете питаться: опирайтесь на отзывы туристов. И помните: очень часто в странах третьего мира лед для коктейлей делают из воды, которая льется из-под крана, а она опасна для жизни.

Скачайте полезные приложения на телефон

Трекер авиарейсов (SeatGuru, FlightRadar24) будет держать вас в курсе всех изменений авиарейсов. Карты выручат вас при поиске удобных маршрутов к местным достопримечательностям, а некоторые из них смогут порекомендовать ближайшие рестораны и магазины: скачайте Google или Apple Maps, MAPS.ME и TripAdviser.