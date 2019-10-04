Чем опасно отсутствие туристической страховки

При планировании путешествия страховка — не тот пункт, на котором стоит экономить. В противном случае рискуете переплатить в несколько раз больше.

Если вы заболеете во время поездки, страховка покроет ваши расходы на вызов врача, диагностику и медикаменты. Некоторые страховки включают даже экстренную помощь стоматолога.

Важный факт — за границей медицинские услуги очень дорогие, покрыть самостоятельно их будет очень затратно. Если вы все же взяли страховку, перед поездкой в клинику или вызовом врача обязательно позвоните в круглосуточный диспетчерский центр (номер указывается в полисе). Вы получите подробную инструкцию от специалистов, что делать дальше.

Если вы сломаете ногу или руку во время спортивных занятий, существует специальная дополнительная услуга к страховке «Активный отдых и спорт». Она покроет все расходы на лечение. Важно собирать все медицинские документы, которые подтверждают факт травмы.

Если ваш ребенок заболел прямо перед поездкой (например, ветрянкой) или произошло какое-то другое событие, препятствующее выезду за границу, а вы оформили дополнительную услугу к полису риск «Отмена поездки», страховая компания возместит все расходы, связанные с вашим путешествием.

Если ваш багаж потеряют, то и здесь страховка выручит вас и компенсирует все расходы, связанные с приобретением новых вещей. Важно при покупке страховки оплатить дополнительный риск «Багаж».

Предположим, вы опоздали на рейс — в результате ДТП или поломки автомобиля. Важно сразу же обратиться в страховую компанию: здесь снова сработает риск «Отмена поездки».

Если вы планируете ехать на отдых, где будете арендовать что-то, обязательно сделайте страховку. В случае повреждения имущества страховая компания возьмет на себя все выплаты.

Перед покупкой обязательно изучайте весь список покрываемых расходов и узнавайте, какие дополнительные опции возможны.