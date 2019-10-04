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Чем опасно отсутствие туристической страховки 

Рамблер 32 минуты назад
Чем опасно отсутствие туристической страховки
Фото: depositphotos.com
При планировании путешествия страховка — не тот пункт, на котором стоит экономить. В противном случае рискуете переплатить в несколько раз больше.
Если вы заболеете во время поездки, страховка покроет ваши расходы на вызов врача, диагностику и медикаменты. Некоторые страховки включают даже экстренную помощь стоматолога.
Важный факт — за границей медицинские услуги очень дорогие, покрыть самостоятельно их будет очень затратно. Если вы все же взяли страховку, перед поездкой в клинику или вызовом врача обязательно позвоните в круглосуточный диспетчерский центр (номер указывается в полисе). Вы получите подробную инструкцию от специалистов, что делать дальше.
Если вы сломаете ногу или руку во время спортивных занятий, существует специальная дополнительная услуга к страховке «Активный отдых и спорт». Она покроет все расходы на лечение. Важно собирать все медицинские документы, которые подтверждают факт травмы.
Если ваш ребенок заболел прямо перед поездкой (например, ветрянкой) или произошло какое-то другое событие, препятствующее выезду за границу, а вы оформили дополнительную услугу к полису риск «Отмена поездки», страховая компания возместит все расходы, связанные с вашим путешествием.
Если ваш багаж потеряют, то и здесь страховка выручит вас и компенсирует все расходы, связанные с приобретением новых вещей. Важно при покупке страховки оплатить дополнительный риск «Багаж».
Предположим, вы опоздали на рейс — в результате ДТП или поломки автомобиля. Важно сразу же обратиться в страховую компанию: здесь снова сработает риск «Отмена поездки».
Если вы планируете ехать на отдых, где будете арендовать что-то, обязательно сделайте страховку. В случае повреждения имущества страховая компания возьмет на себя все выплаты.
Перед покупкой обязательно изучайте весь список покрываемых расходов и узнавайте, какие дополнительные опции возможны.
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