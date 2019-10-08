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Чем запомнился пивной фестиваль «Октоберфест» в этом году 

Рамблер 12 часов назад
Странный рекорд был поставлен на фестивале "Октоберфест". В этом году на нем побывало рекордное число пьяных посетителей на электросамокатах. За время праздника местная полиция остановила 774 гостя в нетрезвом состоянии, а 414 передвигались на электросамокатах.
Но не этим славится самый главный фестиваль пива во всем мире. "Октоберфест" традиционно проводится в Мюнхене с 1810 года. И хотя фестиваль открывает свои двери для посетителей на 16 дней, билеты на него раскупают практически моментально. В этом году он стартовал 21 сентября и продлился до 6 октября.
Фишка "Октоберфеста" — не только возможность попробовать самое вкусное и свежее пиво, но и поучаствовать в, пожалуй, самой масштабной костюмированной вечеринке. Почти все посетители фестиваля удовольствием облачаются в костюмированные наряды. Конечно, свой образ с особой тщательностью собирают девушки. Именно они и приковывают восхищенные взгляды остальных гостей пивного праздника.
"Рамблер" собрал лучшие фотографии с самого главного фестиваля этой осени.
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Новости путешествий , Фото
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