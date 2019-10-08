Чем запомнился пивной фестиваль «Октоберфест» в этом году

Странный рекорд был поставлен на фестивале "Октоберфест". В этом году на нем побывало рекордное число пьяных посетителей на электросамокатах. За время праздника местная полиция остановила 774 гостя в нетрезвом состоянии, а 414 передвигались на электросамокатах.

Но не этим славится самый главный фестиваль пива во всем мире. "Октоберфест" традиционно проводится в Мюнхене с 1810 года. И хотя фестиваль открывает свои двери для посетителей на 16 дней, билеты на него раскупают практически моментально. В этом году он стартовал 21 сентября и продлился до 6 октября.

Фишка "Октоберфеста" — не только возможность попробовать самое вкусное и свежее пиво, но и поучаствовать в, пожалуй, самой масштабной костюмированной вечеринке. Почти все посетители фестиваля удовольствием облачаются в костюмированные наряды. Конечно, свой образ с особой тщательностью собирают девушки. Именно они и приковывают восхищенные взгляды остальных гостей пивного праздника.

"Рамблер" собрал лучшие фотографии с самого главного фестиваля этой осени.