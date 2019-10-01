Самые жуткие попутчики в самолете, каких только можно себе представить

Многие авиакомпании стараются сделать наше путешествие настолько комфортабельным, насколько это вообще возможно. Но существуют факторы, которые никак не зависят от них. Любому человеку нелегко провести несколько часов в замкнутом пространстве самолета в не всегда удобном кресле. А уж если вам в соседи попались люди, которые, например, понятия не имеют о личном пространстве или о некоторых элементарных правилах поведения в общественных местах, то такие поездки становятся просто настоящим испытанием нервов и терпения.

Вот несколько примеров людей, которые в свое удовольствие доводят остальных пассажиров до белого каления — им кажется совершенно нормальным переодеваться, стричь ногти, выставлять на всеобщее обозрение свои далеко не первой свежести ноги. А вы когда-нибудь сталкивались с подобными соседями?