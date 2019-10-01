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Самые жуткие попутчики в самолете, каких только можно себе представить 

BigPikcha.ru 1 час назад
Многие авиакомпании стараются сделать наше путешествие настолько комфортабельным, насколько это вообще возможно. Но существуют факторы, которые никак не зависят от них. Любому человеку нелегко провести несколько часов в замкнутом пространстве самолета в не всегда удобном кресле. А уж если вам в соседи попались люди, которые, например, понятия не имеют о личном пространстве или о некоторых элементарных правилах поведения в общественных местах, то такие поездки становятся просто настоящим испытанием нервов и терпения.
Вот несколько примеров людей, которые в свое удовольствие доводят остальных пассажиров до белого каления — им кажется совершенно нормальным переодеваться, стричь ногти, выставлять на всеобщее обозрение свои далеко не первой свежести ноги. А вы когда-нибудь сталкивались с подобными соседями?
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