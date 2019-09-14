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Самые красивые спасательницы 

Рамблер 57 минут назад
Зачастую спасатели и спасательницы на пляже могут свести с ума своим обаянием и приковывают взгляды окружающих. При этом им самим нужно оставаться максимально бдительными, поэтому отвлекать людей на службе — последнее дело. Вот несколько правдивых вещей о буднях спасателей:
Если спасатель просит посетителя не бегать вдоль бассейна по мокрым бортикам, скорее всего, он делает замечание не "из вредности", а именно из соображений безопасности. Вы даже не представляете, сколько травмированных людей они видели на своем веку именно по причине неосторожности любителей разбежаться там, где помокрее.
Не стоит отвлекать спасателя праздной беседой. На своем посту лайфгард всегда должен быть максимально вовлечен в происходящее в бассейне или в морской воде. Возможно, болтая с вами, он просто не заметит тонущего человека.
Кстати, тонущие люди выглядят совсем не так, как их показывают в кино. Не всегда люди барахтаются и машут руками, некоторые запрокидывают голову назад и разводят руки в стороны в попытке удержаться на плаву и заглотнуть немного воздуха. Именно в такой момент возникает опасность захлебнуться. Борьба за жизнь длится от 20 до 60 секунд, важно вовремя распознать человека, попавшего в беду, и суметь его вытащить.
И наконец, о возрасте. Многие спасатели молоды, что вызывает недоумение у более взрослых посетителей пляжа. Не волнуйтесь, эти люди обладают должной квалификацией и физической подготовкой, чтобы в случае беды прийти на помощь как можно скорее.
А пока — наслаждаемся на знойных красавиц, которые тоже решили посвятить себя этой профессии.
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
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Новости путешествий , Фото
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