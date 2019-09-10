Продлеваем лето: фотографии, от которых снова захочется в отпуск

Модели ходят не только по подиуму. Любая девушка очень много внимания уделяет своей внешности и фигуре в частности. Особенно, перед отпуском. Задолго до даты путешествия они начинают приводить себя "в порядок", чтобы во время отдыха их совершенная фигура притягивала очарованные взгляды мужчин и завистливые взгляды менее подготовленных девушек.

В бой идет все: срочно покупается абонемент в фитнес-зал, а также микрокупальник по совершенно заоблачной цене — так повышается уровень замотивированности. И, конечно, без диет никуда. Зато потом в награду — совершенное тело в самых привлекательных костюмах для похода на пляж. Тогда путешествие к морю становится вдвойне приятным, девушка довольна своей внешностью, а мы готовы наблюдать ее дефиле от шезлонга до бассейна вечно.

Но для тех, кто так и не успел съездить в отпуск в этом году, мы подготовили галерею с фотографиями, на которых много солнца, моря и красивых девушек.