Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продлеваем лето: фотографии, от которых снова захочется в отпуск 

Рамблер 19 минут назад
Модели ходят не только по подиуму. Любая девушка очень много внимания уделяет своей внешности и фигуре в частности. Особенно, перед отпуском. Задолго до даты путешествия они начинают приводить себя "в порядок", чтобы во время отдыха их совершенная фигура притягивала очарованные взгляды мужчин и завистливые взгляды менее подготовленных девушек.
В бой идет все: срочно покупается абонемент в фитнес-зал, а также микрокупальник по совершенно заоблачной цене — так повышается уровень замотивированности. И, конечно, без диет никуда. Зато потом в награду — совершенное тело в самых привлекательных костюмах для похода на пляж. Тогда путешествие к морю становится вдвойне приятным, девушка довольна своей внешностью, а мы готовы наблюдать ее дефиле от шезлонга до бассейна вечно.
Но для тех, кто так и не успел съездить в отпуск в этом году, мы подготовили галерею с фотографиями, на которых много солнца, моря и красивых девушек.
Как обманывают туристов туристические агентства
Комментарии
Новости путешествий , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда ехать, если надоели Турция и Египет
Куда ехать, если надоели Турция и Египет
Чем русские туристы шокируют иностранцев
Чем русские туристы шокируют иностранцев39
Туристы рассказали о самом пугающем в номерах
Туристы рассказали о самом пугающем в номерах
Британец превратил авиалайнер в гостиницу
Британец превратил авиалайнер в гостиницу1
Венгерский самолет вынужденно сел в Бухаресте
Венгерский самолет вынужденно сел в Бухаресте
Видео
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Как обманывают туристов туристические агентства
05:54
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий
Заброшенные места, куда никто не может попасть
10:03
Заброшенные места, куда никто не может попасть
Новости путешествий
Зачем туристы едут в Чернобыль
10:17
Зачем туристы едут в Чернобыль
Новости путешествий
Где встречается йошкин кот
10:45
Где встречается йошкин кот
Новости путешествий
Почему юные россияне гибнут в отелях Турции
02:21
Почему юные россияне гибнут в отелях Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение