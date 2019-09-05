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Голая путешественница публикует свои фотографии нагишом 

Рамблер 3 часа назад
33-летняя искательница приключений много путешествует по миру и делится своими фотографиями с публикой. Сара Джейн сделала фишкой своего инстаграм-аккаунта то, что на всех фотографиях модель позирует на камеру нагая.
За приключениями путешественницы следит уже более 50 тысяч человек. Ее снимки не просто предлагают посмотреть на голое женское тело, а символизируют единение человека и природы.
Сама Сара Джейн говорит, что ей не раз делали выговор за фотосессии в голом виде, но пока еще не отправляли за решетку. Случается, что ее настоятельно просят как можно скорее покинуть территорию.
Снимки в социальных сетях Сара Джейн публикует вот уже несколько лет. Она не чувствует никакого стеснения и считает себя свободным от предрассудков человеком.
Новости путешествий , Фото
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