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Как туристы издеваются над природой 

Рамблер 1 час назад
С одной стороны, туризм является крупной статьей дохода в бюджете многих стран, которые не могут рассчитывать на полезные ископаемые, высокие технологии или масштабное производство. С другой стороны, туристы приносят с собой не только деньги, но и катастрофические последствия для природы и памятников культуры. Достопримечательности страдают от фанатов селфи, которым ничего не стоит повредить памятник в попытке сделать идеальное фото, а также от надписей и граффити, оставленных на память. Обитатели подводного мира также не могут считать себя в безопасности.
Еще хуже, когда туристы вмешиваются в мир живой природы. Сделать букет из редких цветов, распугать птиц и зверей, или даже покалечить их, желая запечатлеть себя на снимке в компании ни в чем неповинного животного — норма для многих отдыхающих. Такие туристы уверены, что все вокруг принадлежит им, раз уж они заплатили деньги. Не говоря уже о несоблюдении элементарных правил поведения. Такое наплевательское отношение вызывает негодование местных жителей и экологов.
Некоторые даже готовы отказаться от дополнительного дохода, только чтобы не видеть у себя невоспитанных путешественников. За ограничение туристического потока выступают жители Испании (особенно в Барселоне), Италии (прежде всего, это касается Венеции и Флоренции) и некоторых других стран.
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Новости путешествий , Фото
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