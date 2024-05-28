Озеро Селигер: чем заняться в путешествии

Озеро Селигер — одно из самых живописных мест России, привлекающее туристов своими красотами. В этой статье "Рамблер" расскажет, где оно находится, как до него добраться и чем можно заняться в этом живописном уголке страны.

Уникальный природный объект расположен в Тверской и Новгородской областях, примерно в 350 километрах к северо-западу от Москвы. Селигер представляет собой систему озер, соединенных между собой протоками и реками. Площадь водной поверхности составляет около 260 квадратных километров.

Как добраться

Существует несколько способов добраться до озера Селигер:

на автомобиле: поездка на машине из Москвы займет около пяти-шести часов. Основной маршрут проходит по трассе М10 (Москва — Санкт-Петербург) до города Осташков, расположенного на берегу озера.

поездка на машине из Москвы займет около пяти-шести часов. Основной маршрут проходит по трассе М10 (Москва — Санкт-Петербург) до города Осташков, расположенного на берегу озера. на поезде: от Ленинградского вокзала Москвы ходят поезда до Осташкова. Время в пути составит около шести-семи часов, после чего потребуется добраться от вокзала на такси или автобусе до самого озера.

от Ленинградского вокзала Москвы ходят поезда до Осташкова. Время в пути составит около шести-семи часов, после чего потребуется добраться от вокзала на такси или автобусе до самого озера. на автобусе: автобусы до Осташкова отправляются с Щелковского автовокзала в Москве. Это самый длинный по времени маршрут — около семи-восьми часов.

Как попасть на самый красивый ж/д-маршрут России

Жилье

С бронированием жилья на озере Селигер проблем не возникнет. Там представлены разнообразные варианты размещения: от уютных домиков до комфортабельных гостиниц и кемпингов на базе отдыха, многие из которых предоставляют в аренду лодки, рыболовные снасти, велосипеды и другой инвентарь.

Досуг

Селигер славится своими чистыми песчаными пляжами и кристально чистой водой. Это идеальное место для купания и загара в жаркие летние дни. Водные лыжи, катание на гидроциклах, виндсерфинг и каякинг — это лишь некоторые из активных развлечений, доступных для туристов. Также озеро богато рыбой, включая щуку, судака, окуня и плотву. Рыбалка на Селигере привлекает как любителей, так и профессионалов. А те, кто не любит рыбачить, может арендовать лодку и насладиться пейзажами.

Вокруг водоема расположено множество живописных троп и лесных маршрутов, идеально подходящих для пеших и велосипедных прогулок. Кроме того, в окрестностях Селигера расположены исторические памятники, такие как Нило-Столобенская пустынь — мужской монастырь на острове Столобный. Он является значимым духовным центром и одной из главных достопримечательностей региона.

Ранее мы писали про места из истории России, которые надо посетить туристу.