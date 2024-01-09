Как попасть на самый красивый ж/д-маршрут России

Если вы думаете, что невероятные пейзажи, могущественные горы и кристальные озера есть только за границей, самое время изучить новые маршруты.

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Так, российские туристы осваивают один из самых живописных ЖД-маршрутов в России, когда из окна поезда можно наблюдать настоящую сказку. Прямо как на тех самых видео из заснеженной Швейцарии!

Видео дня

Такие пейзажи, как выяснил "Рамблер", открываются в Гуамском ущелье в Краснодарском крае. Так, апшеронская узкоколeйная железная дорога — крупнейшая горная узкоколейная железная дорога на территории России и бывшего СССР.

Гуамское ущелье считается одним из самых живописных мест в Краснодарском крае — здесь природа создала уникальное сочетание удивительного ландшафта, чистого горного воздуха и реликтовых лесов.

Соцсети/кадр из видео

В ущелье работает туристический тепловоз ТУ8 — 0427 с тремя пассажирскими вагонами ПВ40, а также дрезины. Доехав до остановки Урочище Монахово, он высаживает пассажиров и возвращается в пункт отправления. Пешее передвижение по данному маршруту запрещено — это опасно. Дальше пассажиры могут отправиться пешком в сторону Мезмая по недействующей узкоколейной ветке — остаток пути составляет около 8 км.

Соцсети/кадр из видео

Что надо знать про поезд

Цены на проезд растут год от года и не так давно, убрали градацию по дням, раньше в будни, было дешевле. Теперь, взрослый — 800 руб и детский (5-13 лет включительно) — 600 руб. Билеты можно купить в одну сторону, в этом случае, цена будет в два раза ниже.

Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно, но без права занятия отдельного места.

Отправление от кассы каждый неполный час, начиная с 9:30 и до 17:30, возвращение от закусочной каждый полный час, первый рейс в 10:00, последний в 18:00.

После 18:30 Гуамское ущелье открывают для пешего прохода, также оно открыто во вторник целый день

"По дороге аудиоэкскурсия и красивые виды. Вторая часть маршрута пешая, виды еще более захватывающие, водопады, горная река, зелень и горы", — делятся впечатлениями туристы.

Координаты

Краснодарский край, станция Гуамка - именно отсюда отправляется поезд.

https://nashaplaneta.net/

Добраться до Гуамки на общественном транспорте непросто, поэтому удобнее всего использовать личное авто или взять экскурсию в Гуамку с поездкой по этому маршруту — подобные предложения от туристических компаний можно найти повсюду на курортах Краснодарского края.