Россия — страна с богатой историей. О многих из событий ее прошлого можно прочесть в учебниках. В то же время у каждого сегодня есть шанс побывать в местах, где творилась история родины.

О том, какие места важно посетить туристу, чтобы лучше изучить историю России, читайте в нашем материале.

Старая Ладога — первая столица Руси

Караванов Лев/commons.wikimedia.org

За свою историю Россия сменила несколько столиц. А одной из ее первых первопрестольных стала, как предполагают исследователи, Старая Ладога. Именно здесь в 862 году появился Рюрик, один из трех варягов, приглашенных править местными.

Рюрик занимает особое место в истории России. С его правления началось становление древнерусской государственности. Именно Рюрик объединил славянские племена, создав тем самым единое государство. В период его правления развились военное дело и торговля. Последующие правители России род Романовых приходился Рюрику ближайшими родственниками.

Свято-Владимирский храм — крещение русского князя

Ученые относят крещение Руси не просто к важным историческим моментам в истории страны, но к эпохальным. Разные источники называют свои версии того, в каком именно городе русский князь принял христианство. Однако принято считать, что это произошло в Херсоне.

Сегодня в Херсоне стоит храм Святого Владимира. Его считают наиболее вероятным местом крещения князя в 987 или 988 году. После себя государь крестил и своих подданных. Это случилось в реке Днепр 28 июля 988 года. Эта дата считается началом русской православной церкви.

Учебный кабинет Александра II в Эрмитаже — отмена крепостного права

Э. П. Гау

Вопрос об отмене крепостного права в Российской империи возникал задолго до рождения Александра II. Екатерина II также помышляла на тему того, чтобы дать свободу крепостным и даже создать конституцию. Однако императрицу отговорили, убедив ее в том, что страна не готова к таким переменам.

Дать свободу крепостным в Российской империи смог ее правнук Александр II. Он подписал Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 1861 года в своем учебном кабинете Зимнего дворца, который сегодня известен как комната №172. Побывать в этом месте сегодня может любой желающий.

Железнодорожный вокзал Пскова — отречение Николая II

A.Savin/commons.wikimedia.org

Псков относится к одним из древнейших городов России. Его первое упоминание приходится на 903 год. В самом городе есть известная надпись «Здесь начинается Россия». Однако смысл этих слов приобретает иное значение, если знать, что недалеко от них пришел конец Российской империи.

В 1917 году Николай II в ходе долгих уговоров принял решение отречься от престола. Он подписал документ о том, что передает всю власть своему младшему брату Михаилу Александровичу. Случилось это на станции Псков. Сегодня на стенах здания висит памятная табличка, что 2 марта 1917 года Николай II отрекся от российского трона. Михаил Александрович также отказался занимать его.

Малахитовый зал в Эрмитаже — окончательное падение Российской империи

Richard Mortel/commons.wikimedia.org

Отречение Николая II от власти стало вехой в истории России. После этого в стране с новой силой забурлили перемены. Уже 2 марта 1917 года возникло Временное правительство, целью которого было помочь стране безопасно перейти период реформирования. Однако Октябрьская революция того же года ускорила этот процесс.

Осенью в Петрограде началось восстание против Временного правительства. Уже 25 октября под его контролем оставался разве что Зимний дворец. Там в Малахитовом зале проходили встречи членов Временного правительства. Вечером следующего дня оно было арестовано. Так Малахитовый дворец стал важным местом в последних днях Российской империи. После ареста Временного правительства власть перешла к Советам и началась уже совсем друга эпоха.