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Самые романтичные города России

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Прогулки на речных трамвайчиках и теплый вечер у Невы в ожидании развода мостов отличный повод выбрать этот город для первого романтического путешествия.
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Прогулки на речных трамвайчиках и теплый вечер у Невы в ожидании развода мостов отличный повод выбрать этот город для первого романтического путешествия.  
© ТАСС
Санкт-Петербург с его величественными дворцами, уютными улочками и воспетыми поэтами местами может подарить влюбленным огромное множество приятных совместных воспоминаний.
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Санкт-Петербург с его величественными дворцами, уютными улочками и воспетыми поэтами местами может подарить влюбленным огромное множество приятных совместных воспоминаний.  
© ТАСС
Вторую строчку рейтинга занимает Казань. Столица Татарстана привлекает туристов уникальной древней архитектурой в которой тесно сплелись мотивы двух культур.
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Вторую строчку рейтинга занимает Казань. Столица Татарстана привлекает туристов уникальной древней архитектурой в которой тесно сплелись мотивы двух культур.  
© РИА Новости
Ходят легенды, что если признаться в любви у арки у Черного озера, то девушка непременно ответит взаимностью.
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Ходят легенды, что если признаться в любви у арки у Черного озера, то девушка непременно ответит взаимностью.  
© РИА Новости

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Москва — один из самых развитых и красивых городов Европы.
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Москва — один из самых развитых и красивых городов Европы.  
© ТАСС
Уютные парки, множество различных уличных кафе, прекрасные виды на Москву-реку делают столицу России одним из лучших городов для романтических свиданий.
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Уютные парки, множество различных уличных кафе, прекрасные виды на Москву-реку делают столицу России одним из лучших городов для романтических свиданий.  
© ТАСС
Сочи — туристическая жемчужина юга России. Сложно подсчитать, сколько миллионов одиноких сердец нашли здесь вторую половинку. А для тех, кому больше не нужны поиски, существует огромное количество романтических мест для приятного времяпрепровождения.
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Сочи — туристическая жемчужина юга России. Сложно подсчитать, сколько миллионов одиноких сердец нашли здесь вторую половинку. А для тех, кому больше не нужны поиски, существует огромное количество романтических мест для приятного времяпрепровождения.  
© ТАСС
Смотровая площадка горы Ахун, виды Морского вокзала и Платановая аллея не оставят равнодушными ни одну пару.
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Смотровая площадка горы Ахун, виды Морского вокзала и Платановая аллея не оставят равнодушными ни одну пару. 
© РИА Новости
Пятую строчку рейтинга занял древнерусский город Муром. Здесь находится известный на всю Россию Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии — православных святых, чей брак церковь признала идеалом супружества.
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Пятую строчку рейтинга занял древнерусский город Муром. Здесь находится известный на всю Россию Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии — православных святых, чей брак церковь признала идеалом супружества. 
© ТАСС

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Ежегодно в это святое место приезжают тысячи паломников, чтобы обвенчаться и создать духовный задел для счастливой семейной жизни.
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Ежегодно в это святое место приезжают тысячи паломников, чтобы обвенчаться и создать духовный задел для счастливой семейной жизни.  
© ТАСС

Календарная весна в России уже отсчитала половину и уже совсем скоро погода порадует нас теплыми и солнечными деньками. Мы станем больше времени проводить на улице, встречаться со старыми друзьями и заводить новых. Но главное, именно весну называют порой любви, когда после долгой и холодной зимы человек вновь открывает в себе светлые чувства и готов окунуться в пьянящие и безумные воды любви.

В честь наступления самого волнительного времени года вспоминаем самые романтические города для совместных путешествий — в галерее "Рамблера".

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