Самые романтичные города России

Календарная весна в России уже отсчитала половину и уже совсем скоро погода порадует нас теплыми и солнечными деньками. Мы станем больше времени проводить на улице, встречаться со старыми друзьями и заводить новых. Но главное, именно весну называют порой любви, когда после долгой и холодной зимы человек вновь открывает в себе светлые чувства и готов окунуться в пьянящие и безумные воды любви.

В честь наступления самого волнительного времени года вспоминаем самые романтические города для совместных путешествий — в галерее "Рамблера".